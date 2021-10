Le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde a annoncé qu’il allait devoir retarder son grand retour à la compétition au mois de novembre, c’est à dire dans quelques semaines.

Blessé au genou droit en janvier dernier après une grosse chute, le Norvégien qui fait partie des favoris de la Coupe du monde de ski alpin a pris la décision de revenir à la fin du mois de novembre et donc ne pas disputer la première épreuve de la saison. « L’ouverture de la Coupe du monde à Sölden approche, mais j’ai décidé de faire l’impasse et de me concentrer pour être prêt pour Lake Louise à la fin du mois de novembre », a écrit sur Instagram le vainqueur du gros globe en 2020. Agé de 29 ans, le Norvégien espère bien mettre toutes les chances de son côté et pouvoir revenir en pleine forme du côté de Lake Louise.

Pour rappel, il avait été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit à l’entraînement en tout début d’année 2021, ce qui l’avait contraint à mettre un terme à sa saison. La saison masculine de ski alpin débute ce dimanche à Sölden et c’est le Français Alexis Pinturault qui en est le tenant du titre.