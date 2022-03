Le capitaine du XV du Trèfle Johnny Sexton, 36 ans, s’est engagé avec l’Irlande jusqu’en 2023, année du Mondial en France, a déclaré mardi la Fédération irlandaise de rugby.

La possibilité pour le demi d’ouverture de prendre sa retraite avait été évoquée, notamment en raison des nombreuses commotions qu’il a subies pendant sa carrière. « Je ne voulais pas partir sur une mauvaise note et j’espère finir ma carrière en beauté à la Coupe du monde », a déclaré le demi d’ouverture irlandais en conférence de presse mardi. « Je veux tirer le meilleur parti de mes 18 derniers mois de carrière et pour cela je dois travailler dur et retrouver la meilleure forme possible. »

Sexton est le joueur-phare de l’Irlande et de la province du Leinster avec laquelle il a gagné cinq fois la Coupe d’Europe. Il a été sacré joueur de l’année en 2018. International depuis 2009, il a gagné trois fois le Tournoi des six nations – dont un Grand Chelem en 2018 – et disputé trois Coupes du monde. Il a été sélectionné pour deux tournées des Lions britanniques et irlandais.