« Sans doute, personne n’a laissé une aussi grande empreinte sur ce sport dans le pays », a indiqué l’Irfu dans un communiqué. Kiernan a porté le maillot irlandais 54 fois durant treize ans, étant même capitaine à 24 reprises. Lorsqu’il a pris sa retraite, l’arrière était le joueur au plus grand nombre de sélections, le capitaine le plus expérimenté et le meilleur scoreur de l’Irlande (158 points). Parmi ses plus grands exploits figurent le match nul contre la Nouvelle-Zélande en 1973 (10-10), et les première victoires de l’Irlande face aux Sud-Africains en 1965 et contre les Australiens en 1967.

Il avait aussi été sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais lors de deux tournées, et avait même été capitaine pour celle de 1968 en Afrique du Sud, marquant 35 points lors des quatre matches. En 1982, il a ensuite guidé le XV du trèfle vers sa première victoire dans le Tournoi des cinq nations en 33 ans. Joueur de Cork Constitution et de la province du Munster, Kiernan était « un vrai gentleman de Cork […] un glorieux géant du rugby irlandais et un vrai visionnaire », a déclaré le Premier ministre irlandais Michael Martin.