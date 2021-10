Le trois-quarts centre du XV de France Virimi Vakatawa est forfait pour la préparation des tests d’automne et remplacé numériquement par un néophyte, l’arrière toulonnais Aymeric Luc, a annoncé lundi la Fédération française de rugby.

La FFR n’a pas précisé la raison du forfait de Vakatawa (30 sélections, 29 ans) et la durée d’indisponibilité du joueur du Racing 92, alors que les Bleus doivent disputer trois rencontres en France en novembre face à l’Argentine (le 6), la Géorgie (le 14) et la Nouvelle-Zélande (le 20). Aymeric Luc, encore jamais sélectionné en équipe de France, avait quitté l’été dernier Bayonne, relégué en Pro D2, pour rejoindre le Racing club toulonnais. II a pris part comme titulaire à sept des huit rencontres jouées par le RCT depuis la reprise, dont six en tant qu’arrière et une en tant qu’ailier. Galthié dispose de plusieurs options au poste de trois-quarts centre avec notamment le rochelais Jonathan Danty (29 ans, 8 sél.), le bordelaisYoram Moefana (21 ans, 2 sél.) voire le toulousain Romain Ntamack (22 ans, 20 sél.). Habituellement ouvreur, Ntamack peut aussi glisser au centre en cas de titularisation de Matthieu Jalibert (22 ans, 12 sél.) au poste de N.10.

Le forfait de Vakatawa est le deuxième annoncé lundi par la FFR après celui du pilier droit rochelais Uini Atonio (31 ans, 37 sél.), remplacé par le Toulousain Dorian Aldegheri (28 ans, 8 sél.)

Avec AFP