Le XV de France affrontera l’Argentine, la

Géorgie et la Nouvelle-Zélande lors de la tournée d’automne, a officialisé

mercredi la Fédération française de rugby.

Les Bleus de Fabien Galthié débuteront ainsi la tournée de novembre au

Stade de France face aux Pumas, le samedi 6 novembre (21h00).

Ils iront ensuite à Bordeaux, le 14 novembre (14h00), pour affronter les

Lelos, avant de terminer par une rencontre de gala face aux All Blacks, le 20

novembre (21h00), au Stade de France, « un avant-goût du match d’ouverture de

la Coupe du monde 2023″, précise la FFR.

Avant ça, le XV de France doit se rendre cet été en Australie, pour trois

rencontres face aux Wallabies locaux, les 7, 13 et 17 juillet.