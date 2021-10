Le pilier de Montpellier Mohamed Haouas et l’ailier de Toulon Gabin Villière font partie des quatorze joueurs convoqués ce dimanche par le XV de France pour rejoindre Marcoussis dans le cadre de la préparation le premier test de l’automne, face à l’Argentine le 6 novembre.

Wilfrid Hounkpatin (Castres), Florian Verhaeghe (Montpellier) et Aymeric Luc (Toulon) ont en revanche été écartés et remplacés numériquement par le troisième ligne du MHR Alexandre Bécognée ainsi que Villière et Haouas.

Le deuxième ligne du Racing 92 Bernard Le Roux et l’arrière de La Rochelle Brice Dulin sont eux de retour, tout comme l’ailier de Montpellier Vincent Rattez.

Ils retrouveront leurs 28 coéquipiers restés à Marcoussis dès dimanche soir, alors que le XV de France s’apprête à disputer trois tests en novembre: le 6 contre l’Argentine au Stade de France, le 14 contre la Géorgie à Bordeaux et le 20 novembre face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Les 14 joueurs convoqués: Alexandre Bécognée (Montpellier, 1 sélection), Ibrahim Diallo (Racing 92, 1 sélection), Killian Geraci (Lyon, 3 sélections), Mohamed Haouas (Montpellier, 12 sélections), Bernard Le Roux (Racing 92, 47 sélections), Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles, 0 sélection), Florent Vanverberghe (Castres, 0 sélection), Romain Buros (Bordeaux-Bègles, 0 sélection), Brice Dulin (La Rochelle, 36 sélections), Antoine Hastoy (Pau, 1 sélection), Vincent Rattez (Montpellier, 8 sélections), Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sélection), Tani Vili (Clermont, 0 sélection), Gabin Villière (Toulon, 7 sélections).