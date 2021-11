Entraîneur en charge de l’attaque du XV de France, Laurent Labit est revenu sur l’association entre le duo Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Il pense que les deux joueurs peuvent former un duo explosif.

« À la fin du match, il y avait un goût un peu amer. On avait beaucoup travaillé ce système à l’entraînement et on n’est pas parvenu à le mettre en place pendant le match. On savait que ce serait difficile. Et rien nous dit que ça aurait été mieux avec deux véritables centres. Mais on avait beaucoup d’attentes. Et, pendant le match, on a eu, c’est vrai, du mal à retrouver la connexion, la fusion même, qu’il y avait entre eux deux lors des entraînements. Par moments, ils se sont retrouvés avec des ballons pas dynamiques à cause de sorties pas assez rapides sur les rucks. Mais ils ont aussi mal négocié des situations, fait des choix de jeu pas conformes à ce qu’on avait préparé… » Conclut-il, alors que les Bleus défient la Géorgie le 14 novembre prochain en test match.