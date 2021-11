Mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain et Julien Marchand. L’international français sera absent des terrains pour quelques temps.

Le talonneur du XV de France Julien Marchand souffre d’une fracture du cartilage costal et est contraint de déclarer forfait pour les prochaines semaines comme l’a précisé son club du Stade Toulousain il y a quelques minutes. Le joueur du XV de France s’est blessé lors du test-match face à la Géorgie et manquera les deux prochaines journées du Top 14 avec les affiches contre Brive et Bordeaux-Bègles.