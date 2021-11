A quelques jours du premier test-match des Bleus face à l’Argentine, le 6 novembre à 21h, une composition probable se dégage. Matthieu Jalibert et Romain Ntamack devraient être alignés. Thibaud Flament devrait lui connaitre sa première sélection.

« On l’a en tête depuis un petit moment. On voulait voir, on veut voir ce que ça peut donner » confie Laurent Labit, l’entraineur en charge de l’attaque française, sur l’association de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le XV de France imiterait alors les grandes nations mondiales comme l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande qui jouent depuis des années maintenant avec deux ouvreurs sur le terrain. Une décision du staff de Fabien Galthié qui a notamment été précipitée par les blessures des centres : Virimi Vakatawa et Arthur Vincent. Romain Ntamack devrait être positionner en premier centre comme à ses débuts au Stade Toulousain. Il sera aux côtés de Gaël Fickou qui estime que le demi d’ouverture toulousain a « toutes les qualités requises » pour évoluer à ce poste. Le joueur du Racing 92 confie : « Ça se passe bien, ça fait plusieurs fois qu’on joue ensemble. C’est un joueur très doué, qui peut jouer 10 ou 12. Il n’y a pas de problème et, si on joue ensemble ce week-end, ça se passera bien ».

Autre nouveauté cette fois-ci chez les avants. Thibaud Flament devrait être titulaire au poste de deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Le joueur du Stade Toulousain pourrait ainsi honorer sa première cap. La principale incertitude sur la composition des Bleus, face à l’Argentine ce week-end, concerne le poste de pilier droit. Demba Bamba et Mohamed Haouas sont en concurrence pour débuter la rencontre. Le doute sera levé demain avec l’annonce officielle de la composition du XV de France.

Composition probable du XV de France contre l’Argentine: Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Cros, Jelonch, Woki – Willemse, Flament – Bamba (ou Haouas), Marchand, Baille