Les Bleus ont impressionné cet après-midi à Murrayfield en s’imposant avec la manière contre l’Ecosse (17-36) pour leur troisième match du tournoi des Six Nations. Après le match Fabien Galthié était très satisfait

« On a été soutenus, il y avait beaucoup de supporters au stade. D’abord on savoure le moment présent, le match que l’on a préparé avec beaucoup de minutie. Les joueurs ont livré une bataille extraordinaire. Donc on savoure d’abord, on récupère. Il y a eu beaucoup d’intensité et d’engagement. On va passer un bon moment à récupérer, à revoir ce match, puis la soirée et le lendemain ensemble. Savourons, savourons », s’est réjoui le sélectionneur de l’équipe de France après le match au micro de France Télévisions.