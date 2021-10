Après avoir dû « s’adapter aux circonstances », entre vague de Covid-19 et besoin de faire souffler les cadres cet été, le sélectionneur Fabien Galthié s’est dit lundi « très heureux de retrouver notre meilleure équipe de France du moment » pour les tests d’automne.

Du neuf en deuxième ligne :

Parmi les neuf néophytes appelés pour les trois tests de novembre contre l’Argentine (le 6 au Stade de France), la Géorgie (le 14 à Bordeaux) et la Nouvelle-Zélande (le 20 au Stade de France), trois évoluent en deuxième ligne: Florent Vanverberghe, Florian Verhaeghe et Thibaud Flament. Le premier était de la tournée estivale en Australie, mais il n’avait pas pu jouer en raison d’une blessure de dernière minute à une hanche. Les deux autres « ont un profil qui nous intéresse, notamment des compétences en touche », a commenté Galthié. « On a envie de les voir de près travailler avec nous pour voir comment ils répondent (…) Ce sera la première étape pour eux ». Le parcours atypique de Flament, passé par la Belgique, l’Argentine et

l’Angleterre avant de rejoindre Toulouse la saison dernière, a également suscité l’intérêt de l’encadrement tricolore. « Ses différentes expériences démontrent une véritable capacité d’ouverture à d’autres cultures », a salué le manager Raphaël Ibanez.

« Il s’est assez rapidement adapté à l’environnement toulousain », a de son côté souligné Galthié. « C’est un joueur en développement (…) qui nous semble avoir un potentiel ».

Carbonel parmi les absents:

Avant de dévoiler leur liste depuis Marcoussis, Galthié et ses adjoints ont pris soin d’appeler les absents afin de « s’expliquer clairement avec eux » et de leur rappeler qu’ils « font toujours partie de l’aventure » même s’ils ne font pas cette fois partie du groupe. C’est le cas du jeune demi d’ouverture de Toulon Louis Carbonel, à qui Antoine Hastoy a été préféré. Les performances du Palois, capé pour la première fois en Australie, « lui permettent de passer devant dans la hiérarchie », a justifié le sélectionneur. Régulièrement appelé au début de l’ère Galthié, le Montpelliérain Anthony Bouthier fait lui les frais du retour en grâce de Brice Dulin, de l’éclosion de Melvyn Jaminet et de la polyvalence de Thomas Ramos et Romain Buros. Les talonneurs Camille Chat et Pierre Bourgarit ont eux vu le Castrais Gaëtan Barlot leur passer devant à la faveur de ses bonnes prestations

estivales. A noter également les absences, moins attendues, du troisième ligne de Toulouse Selevasio Tolofua, et du deuxième ligne du Stade français Pierre-Henri Azagoh.

Un « cinq majeur » pour le brassard:

Le nom du capitaine devrait être annoncé dimanche, à l’arrivée des joueurs à Marcoussis, par l’habituel porteur du brassard Charles Ollivon, blessé de longue date. Ibanez a confirmé qu’un « cinq majeur » se détachait: le centre du Racing 92 Gaël Fickou, le troisième ligne de La Rochelle Grégory Alldritt et les Toulousains Julien Marchand, Antoine Dupont et Anthony Jelonch, qui avait été capitaine en Australie. Les candidats au capitanat devaient remplir plusieurs critères essentiels aux yeux du staff: performance, générosité, humilité, loyauté.

Villière et Le Roux incertains

Une incertitude plane sur deux éléments de la liste des 42: l’ailier de Toulon Gabin Villière (cuisse) et le deuxième ligne du Racing Bernard Le Roux (tympan). « Il y a deux alertes et ce sont deux joueurs susceptibles de déclarer forfait. Même si on espère que non, pour eux comme pour nous », a fait savoir Galthié. Outre Ollivon, plusieurs habitués du groupe France n’ont pas été retenus en raison de blessures, parmi lesquels le pilier droit Mohamed Haouas, le centre Arthur Vincent, le deuxième ligne Baptiste Pensenti, le centre Pierre-Louis Barassi, le demi de mêlée Baptiste Serin ou l’ailier Teddy Thomas.

AVEC AFP