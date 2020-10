Samedi le XV de France affronte le Pays de Galles pour un match amical de préparation au Tournoi des Six Nations.

Pour cette rencontre face à l’une des meilleures équipes du monde, le sélectionneur a décidé de faire confiance à Teddy Thomas et Vincent Rattez qui seront titularisés aux ailes comme l’a annoncé Fabien Galthié. Les deux joueurs retrouvent leur place dans ce XV de France et seront accompagnés d’une charnière 100% toulousaine avec Antoine Dupont à la mêlée (23

ans, 24 sélections) et Romain Ntamack (21 ans, 16 sélections) à l’ouverture. Le troisième ligne Charles Olivon hérite du brassard de capitaine.