Vendredi soir, le XV de France s’est imposé, 13-9, face au Pays de Galles lors de la quatrième journée du tournoi du Six Nations. Une victoire importante pour Fabien Galthié, sélectionneur des bleus. Il qualifie cette victoire « d’importante » dans l’optique de réaliser le grand chelem.

Le XV de France va t-il remporter le tournoi des Six Nations 2022 ? Après sa belle victoire, 13-9, face au Pays de Galles, les bleus ont besoin d’une victoire contre l’Angleterre pour remporter le tournoi pour le première fois depuis 2010. Quelques instants après la rencontre, Fabien Galthié, s’est réjouit de la prestation de ses joueurs et estime que cette victoire sera déterminante.

« L’important, c’est de gagner, différemment sûrement, on est d’accord, mais le quatrième match est le plus dur, surtout quand tu arrives avec une série de victoires, et d’autant plus ici, face à une équipe très tactique. L’important, c’était de gagner ce match et ça a été fait. Le scénario rêvé, c’est de gagner les matches qui s’enchaînent: quatre victoires en quatre matches, c’est le scénario rêvé. C’était l’objectif et je rappelle que l’équipe est jeune, en progression. On va à présent se tourner sur le dernier match, l’Angleterre, finaliste de la Coupe du monde, l’une des grandes nations du rugby mondial. On va passer un week-end très agréable puis lundi, il va falloir +switcher+ et s’y préparer », a confié le sélectionneur à l’AFP.

Les bleus joueront une finale le 19 mars prochain à 21h devant son public au Stade de France face à l’Angleterre, finaliste de la dernière coupe du monde.