Le XV de France a brillé ce dimanche soir. Après une fin de match serrée, les Bleus se sont imposés face à l’Australie sur le score de 30 à 29. Malgré la victoire, le capitaine et demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a gardé les pieds sur terre.

« Cette 11e victoire consécutive montre que ce qu’on fait fonctionne. Il faut être fiers, mais garder cet appétit et cette exigence », a déclaré Antoine Dupont après la rencontre. « On n’a rien gagné aujourd’hui, même si on continue dans notre aventure. Ça ne nous donne que plus d’envie. (…) Ils ont attaqué les rucks dans notre camp. J’étais sous pression, j’ai eu du mal à avoir des bons jeu au pied. On était acculés chez nous, on a pris des points un peu facilement. On a eu du mal à rentrer dans le match, et quand on y est rentré dedans on prend cet essai sur un contre, donc on était toujours derrière au score. »