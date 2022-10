Le XV de France est « beaucoup plus attendu » aujourd’hui après son Grand Chelem dans le Tournoi des six nations, estime dans un entretien à l’AFP son capitaine Antoine Dupont à l’approche des tests d’automne contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.

Ces tests automnaux lancent-ils la dernière ligne droite jusqu’à la Coupe du monde 2023 en France?

« Tout le monde l’a forcément dans la tête, mais on n’en parle pas pour le moment. On se prépare d’abord pour gagner ces matches (de novembre), pour continuer à grandir ensemble, à accroître notre vécu collectif, notre expérience, à gagner en maturité parce qu’on reste une équipe jeune. On prépare cette tournée dans cet esprit-là et la Coupe du monde arrivera très vite derrière. »

La France est sur une série de dix victoires consécutives. Son statut a-t-il changé sur la scène mondiale?

« On est beaucoup plus attendu qu’il y a deux ans. Nos résultats parlent pour nous, on n’aura plus d’effet de surprise. A nous de répondre à ce statut. De favori, je ne sais pas, mais d’équipe performante on va dire. On en est conscient, il faut qu’on assume ça et qu’on joue à notre niveau quand on est sur le terrain. »

Savez-vous ce que vous ferez dans un an jour pour jour, le 28 octobre 2023?

« C’est la date de la finale (de la Coupe du monde)? J’espère que j’aurai le sourire, sur le podium. C’est tout le mal que je me souhaite (rires). »