La nouvelle séance d’entrainement du jour à Marcoussis laissent présager des changements dans le paquet d’avant des Bleus face à la Géorgie dimanche.

Les joueurs laissés au repos hier (Thibaud Flament, Gabin Villière et Anthony Jelonch) ont repris l’entrainement normalement aujourd’hui. Au cours de cette séance à haute intensité plusieurs indices laissent transparaitre du bouleversement dans le 8 de devant. En effet, le pilier droit du LOU, Demba Bamba a beaucoup travaillé avec l’indéboulonnable duo toulousain Marchand-Baille. Romain Taofifenua et Cameron Woki ont effectué une grande partie de la séance avec le chasuble des titulaires au poste de deuxième ligne. En troisième ligne, le retour en tant que titulaire de Grégory Alldritt se confirme. Il pourrait être épaulé par Sekou Macalou et Anthony Jelonch sur les ailes de la troisième ligne. En revanche aucun changement chez les trois-quarts, on devrait retrouver la même animation offensive que contre l’Argentine face à la Géorgie.