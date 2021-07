Ce mardi après-midi, le XV de France a remporté son deuxième test match face à l’Australie 28 à 26 comptant pour la tournée estivale.

Grand artisan de la victoire, Arthur Vincent est revenu sur ce succès et savoure à 100% cette performance. « On ne réalise pas forcément, on est encore un peu dans l’euphorie, même s’il va vite falloir basculer car, dans quatre jours, on a un autre très très grand challenge qui nous attend. Mais c’est sûr qu’il faut que l’on savoure. Honnêtement, ça représente beaucoup de choses pour chacun. Il y a une certaine fierté ce soir. »