Un groupe de 35 joueuses a été convoqué lundi par la sélectionneuse des Bleues Annick Hayraud pour préparer dès jeudi à Marcoussis (Essonne) le Tournoi des six nations féminin (26 mars-30 avril), que la France a terminé à la deuxième place l’an dernier.

« Cette sélection de 35 joueuses va préparer et jouer les 3 premiers matches de ce Tournoi 2022. Nous nous sommes appuyés sur notre stage de 10 jours à Bastia (du 7 au 15 février, ndlr) pour constituer ce groupe et ainsi donner les moyens à ce XV de France féminin et au staff d’entamer le Tournoi dans les meilleures conditions », a expliqué Annick Hayraud, citée dans un communiqué de la Fédération française de rugby.

Les Bleues restent sur une superbe tournée d’automne, marquée par un succès sur l’Afrique du Sud (46-3), puis deux victoires coup sur coup sur la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre (38-13 à Pau, puis 29-7 à Castres). Le XV de France féminin, en quête d’un premier trophée depuis 2018, recevra l’Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi, à Bayonne. Auparavant, les Bleues auront reçu l’Italie le 27 mars à Grenoble, puis l’Irlande à Toulouse le 2 avril. Les Françaises se déplaceront ensuite le 10 avril en Ecosse puis le 22 avril au pays de Galles.

À noter que le Tournoi des six nations renoue avec sa formule traditionnelle en 2022, soit une poule unique avec cinq matches à disputer pour chacune des sélections.