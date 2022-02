Le troisième ligne international anglais Mark Wilson (32 ans), finaliste de la Coupe du monde en 2019, a annoncé lundi qu’il prenait sa retraite en raison d’une blessure à un genou.

« J’ai pris la décision d’arrêter le rugby. C’est une décision qui a été difficile à prendre, mais c’est la bonne pour moi et pour ma famille à cet instant précis », a expliqué le joueur dans un communiqué. « Ma blessure m’a fait réfléchir sur où j’en étais dans ma carrière. J’avais déjà cela pas mal en tête. Et si ce n’est pas à proprement parler la blessure qui met un terme à ma carrière, elle a été l’un des facteurs principaux qui ont pesé dans ma décision. »

Formé aux Newcastle Falcons, dont il était le capitaine et avec qui il a joué plus de 230 matches, Wilson a été sélectionné 23 fois en équipe d’Angleterre malgré la concurrence de Billy Vunipola ou Sam Simmonds à ce poste. Il avait remporté le Tournoi des six nations 2020 et il était entré en jeu à 20 minutes de la fin lors de la finale perdue contre l’Afrique du sud (32-12) au Mondial de 2019 au Japon.