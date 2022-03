Michele Lamaro, capitaine du XV d’Italie est revenu sur le magnifique succès de son pays au Pays de Galles 22 à 21 ce samedi après-midi. Il félicite ses partenaires et savoure cet authentique exploit.

« C’est incroyable, je n’arrive pas à y croire. Je veux juste rester avec ma famille et avec mes coéquipiers et faire la fête avec eux, parce qu’on l’a tellement mérité, on a travaillé si dur pour en arriver là. Et pour nous, c’est une dernière étape dans ces Six nations, mais c’est le premier pas d’un long processus qui ne fait que commencer. (…) C’est que du sport, c’est 80 minutes de rugby et si vous commencez bien et on a bien commencé, on peut arriver à passer des moments comme ce dernier essai qui avait été refusé (aux Gallois, à la 72e), sinon on ne serait pas là à faire la fête. Rester dans le match jusqu’au bout, c’est ce qui nous a permis de l’emporter. Mais le plus important pour nous était de rester concentré sur notre jeu, sur ce qu’on avait à faire individuellement pour l’équipe. C’était le point clé sur lequel on a été bon ». A expliqué Lamara au micro de la BBC. L’Italie décroche son premier succès depuis 2015.