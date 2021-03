Une nouvelle compétition mondiale féminine annuelle, baptisée WXV, verra le jour en 2023 au sein d’un calendrier international harmonisé, a annoncé mardi World Rugby.

L’instance dirigeante du rugby mondial espère ainsi « accélérer le développement du rugby féminin », a déclaré dans un communiqué son président, Bill Beaumont, évoquant « un moment important pour le rugby ». La nouvelle compétition, organisée de septembre à octobre chaque année hors Coupe du monde, impliquera au total 16 équipes, réparties sur trois niveaux. Le premier, WXV 1, réunira les trois meilleures équipes européennes du Tournoi des six nations féminin et les trois meilleures équipes d’un nouveau tournoi inter-régional entre les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

« Pour la première fois, les programmes féminins pourront être planifiés avec certitude entre deux Coupes du monde, grâce à un calendrier harmonisé », a commenté le vice-président de World Rugby et président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte.

Rappelons que l’édition 2021 du Mondial féminin, qui devait initialement avoir lieu en Nouvelle-Zélande cet automne, a été repoussée à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

