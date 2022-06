La France effectue le premier match de sa tournée d’été samedi à 8h du matin face au Japon. Fabien Galthié et son staff ont notamment fait confiance à la charnière de Bordeaux-Bègles Lucu-Jalibert.

La traditionnelle tournée d’été en hémisphère sud commence ce samedi. Les Bleus affrontent le Japon à 8h du matin. Pour ce premier match, et comme pour le reste de la tournée, les cadres du XV de France que sont Antoine Dupont, Romain Ntamack, Grégory Alldritt… ne sont pas du voyage. Comme l’année dernière en Australie, Fabien Galthié et son staff ont concocté un XV remanié avec quelques vainqueurs du Grand Chelem et des nouveaux. Charles Ollivon retrouve son brassard de capitaine alors que Maxime Lucu et Mathieu Jalibert formeront une charnière 100% UBB. Deux joueurs fêteront leur première sélection au Toyota Stadium : le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga et le deuxième ligne de Bordeaux-Bègles Thomas Jolmès.

La compo des Bleus :