C’est dans une interview accordée au Mail on Sunday que Levi Davis a annoncé publiquement être bi-sexuel. Le joueur raconte comment il l’a avoué au reste de son équipe.

Levi Davi l’a annoncé dans une discussion WhatsApp à son équipe de Bath. “Salut les gars, je voulais simplement vous dire quelque chose qui me bouffe de l’intérieur depuis quatre ans désormais. Je voudrais être franc et honnête avec vous, en tant qu’ami et coéquipier. Je suis bisexuel et c’est quelque chose que je sais depuis que j’ai 18 ans” leur a-t-il écrit. “Je ne sais pas encore où je vais, mais en parlant aujourd’hui, je me donne la possibilité de marcher main dans la main avec qui je veux et ça n’aura plus aucune importance, car tout est sur la table désormais. (…) Je me sens tellement libre désormais. Je suis très heureux que ce soit dit et très heureux de pouvoir être enfin moi-même” a déclaré le joueur.