Selon les informations de RMC Sport, Rory Arnold va quitter le Stade Toulousain à l’issue de la saison et rejoindre le Japon.

Alors que Toulouse était en train de prolonger tous les cadres de son effectif – Antoine Dupont, Julien Marchand, François Cros et leur entraineur Ugo Mola – Rory Arnold devrait lui quitter les Rouge et Noir. L’international australien serait sur le point de rejoindre le Japon l’été prochain, selon les informations de RMC Sport. Il va donc se séparer de son frère Richie qui lui a prolonge son aventure au Stade Toulousain jusqu’en 2025. Rory Arnold s’était imposé comme un titulaire indiscutable avec le champion de France et d’Europe en titre, des performances qui lui ont d’ailleurs permis de retrouver la sélection australienne. Le deuxième ligne qui a pour principal objectif de disputer la prochaine Coupe du monde en 2023 avec l’Australie, a choisi de changer d’air pour le réaliser.