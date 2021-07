Le LOU rugby vient d’annoncer la signature de trois nouveaux joueurs dans l’effectif, ce qui met un terme définitif à son mercato.

Ce jeudi midi, les Rhodaniens ont officialisé les arrivées de Tavite Veredamu (Clermont) et des piliers Sébastien Taofifenua (Toulon) et Jérôme Rey (Grenoble, ProD2) marquant ainsi la fin du recrutement du club lyonnais pour la saison prochaine. Celui qui arrive en provenance de Clermont a signé pour une saison, tandis que Taofifenua rejoint l’équipe pour les deux prochaines saisons. Autre arrivée, celle de Jérôme Rey qui s’engage pour les quatre prochaines saisons et va découvrir le monde du Top 14. Rappelons que le LOU a recruté sept éléments durant l’intersaison avec Guillaume Marchand (Toulouse), Romain Taofifenua (Toulon), le Géorgien Beka Saghinadze (Aurillac, ProD2) et de l’ouvreur Lima Sopoaga (Wasps, Angleterre).