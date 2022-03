Les Bleus, auteurs du Grand Chelem ce samedi, grâce à leur victoire sur l’Angleterre (25-13) au Stade de France lors de la dernière journée du Tournoi des six nations, se sont offert le titre pour le plus grand bonheur du coach Fabien Galthié, qui n’a pas caché son émotion après le match.

« Le staff a été formidable. Ça ne date pas d’aujourd’hui, ça fait deux ans et demi. Le travail réalisé avec passion, engagement, sans concession nous a permis d’aller chercher cette victoire ce soir et de conclure ce Tournoi par un Grand Chelem. Je n’arrive pas encore à réaliser, c’est ça le truc. On est encore sous tension… Wow, quel chemin, quel chemin… », a-t-il déclaré au micro de France 2.

Quant à la différence avec les Grands Chelems remportés comme joueur en 1997, 1998, 2002, Galthié n’a qu’une seule réponse : « Vingt ans d’écart ! »