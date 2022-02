Samedi après-midi à partir de 17 heures, le XV de France se rend dans la capitale irlandaise pour défier le XV d’Irlande dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Un match qui se disputera sans le capitaine irlandais Jonathan Sexton.

Bonne nouvelle pour les Bleus et mauvaise nouvelle pour les verts de l’Irlande qui sera privée de son capitaine et sa star mondiale Johnny Sexton pour ce choc du tournoi des Six Nations. « Le capitaine irlandais Johnny Sexton a dû déclarer forfait à cause d’une blessure aux ischio-jambiers survenue hier (mercredi) à l’entraînement », précise l’IRFU dans son communiqué. Agé de 36 ans, il sera finalement remplacé par Joey Carbery, tandis que le brassard de capitaine sera donné au deuxième ligne James Ryan. Rappelons que le XV de France devra livrer une très grosse prestation contre une équipe qui a remporté son premier match sur le score de 29 à 7 contre le Pays de Galles le week-end dernier.