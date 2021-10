Fabien Galthié a annoncé ce lundi à 17h en direct de Marcoussis la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la tournée d’automne. Huit néophytes retenus.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a appelé huit joueurs non-capés dans le groupe qui préparera la tournée d’automne. Le pilier gauche de l’Union Bordeau-Bègles Thierry Paiva et les trois deuxième-ligne Thibaud Flament, Florent Vanverberghe et Florian Verhaeghe sont appelés pour la première fois. Du côté des arrières, Maxime Lucu et les ailiers Matthis Lebel et Donovan Taofifenua qui devaient faire partie de la tournée australienne prépareront de la tournée automnale. Et la surprise du sélectionneur, le jeune centre clermontois Tani Vili qui profite des blessures de Pierre-Louis Barassi et d’Arthur Vincent.

Durant la tournée, la France affrontera l’Argentine le 6 novembre au Stade de France, la Géorgie le 14 à Bordeaux et la Nouvelle-Zélande le 20 au Stade de France. Pour la tournée, le staff a fait confiance aux jeunes avec une moyenne d’âge de 25 ans et de 13 sélections.