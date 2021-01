Le Stade Toulousain a remporté un match choc face au Stade Français 48 à 24 ce soir dans le cadre de la rencontre de clôture de la 10e journée de Top 14.

Stade Toulousain – Stade Français 48-24 : menés au tout début du match par les visiteurs, les Toulousains ont très vite redressé la barre en inscrivant au total 6 essais, dont quatre transformés et une pénalité. Des doublés pour Huget et Lebel, alors que Dupont et Miquel ont marqué les deux autres essais. En face, le Stade Français a joué son match avec trois essais transformés mais les locaux étaient plus forts. Une victoire qui permet au Stade Toulousain de reprendre la première place du Top 14 avec 47 points devant le Stade Rochelais et ses 44 unités. Battus les Franciliens sont à la cinquième position avec 34 points.