Virimi Vakatawa a prolongé son contrat avec le Racing 92 a annoncé le club ce mardi, sans donner plus de précision sur la durée du nouveau contrat.

« Nous sommes plus que ravis de prolonger notre belle histoire avec Virimi Vakatawa, formé au club depuis 2009« , a écrit via un Tweet le Racing 92, qui a déjà annoncé récemment avoir prolongé l’ouvreur écossais Finn Russell et le jeune centre Olivier Klemenczak.

Selon les informations de l’AFP et de L’Equipe, l’international français (28 ans, 27 sélections) s’est engagé jusqu’en 2023, soit deux ans de plus. Pour rappel, Vakatawa est arrivé chez les Ciel et Blanc en 2009. Il est également un joueur incontournable du XV de France. Dimanche en Ecosse (22-15), c’est d’ailleurs lui qui avait marqué le seul essai du match.