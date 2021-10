Les Rochelais, irréguliers depuis le début de saison, ont remporté samedi une victoire poussive mais capitale à Brive (8-6) dans un match de la 7e journée de Top 14 d’une extrême pauvreté technique.

Ce succès, le premier des Maritimes à l’extérieur cette saison, confirme les bonnes dispositions aperçues le week-end dernier face à Castres et lance définitivement les hommes de Ronan O’Gara, qui ont attendu leur heure avant de frapper.

Pour le CAB, qui rêvait de conserver son invincibilité au Stadium, la pilule est amère et synonyme de rentrée dans le rang après un début de saison plutôt intéressant. En dépit de conditions de jeu excellentes, les débats n’ont pas volé haut

avec une accumulation d’approximations et de fautes (7 pénalités contre Brive, 8 contre La Rochelle à la pause) qui n’a pas aidé au développement du jeu. Les Coujoux ont sans doute raté le coche entre la 20e et la 30e minute en s’entêtant à prendre des pénaltouches au lieu des points face à des visiteurs réduits un moment à 13 (cartons jaunes pour Pierre Bourgarit et Dany Priso). Vu la tournure, le 6-3 pour Brive à la pause a été une aubaine pour le Stade Rochelais, beaucoup plus consistant que son hôte au retour des vestiaires. Meilleurs dans la conservation, Grégory Alldritt et ses coéquipiers n’ont pas été de suite payés en raison de la faillite au pied de leur buteur Jules Plisson, chambré par le public corrézien après deux échecs face aux perches (45, 49). Mais à force de dominer un adversaire sur le reculoir et à la faute (cartons jaunes pour Sevanaia Galala et Saïd Hirèche), les jaune et noir ont trouvé l’ouverture par l’entrant Arthur Retière (6-8, 69), qui s’était vu refuser un premier essai peu avant dans les mêmes conditions.

