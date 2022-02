Mathieu Tanguy va quitter le Stade Rochelais à la fin de la saison pour rejoindre le RC Toulon.

Après Ihaia West, c’est au tour de Mathieu Tanguy de quitter La Rochelle pour rejoindre le RC Toulon. Le deuxième ligne de 25 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club de la Rade. Il s’agit de la quatrième recrue annoncée pour la saison prochaine par les Rouge et Noir après Waisea Nayacalevu, et Teddy Baubigny. Le président toulonnais s’est réjoui de ce recrutement : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Mathieu Tanguy jusqu’en 2025. Mathieu est un joueur à fort potentiel. Il va nous apporter ses qualités de puissance et de combativité qui collent pleinement à l’ADN du Rugby Club Toulonnais ».