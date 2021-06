Le RC Toulon annonce la signature d’une vieille connaissance du Top 14 en la personne de Leone Nakarawa (33 ans).

International fidjien, il fait son grand retour dans l’hexagone et rejoint donc les rangs du RCT. Ancien joueur du Racing 92, il va pouvoir apporter son expérience et sa connaissance du championnat en un collectif qui nourrit de grosses ambitions pour la saison prochaine. L’année dernière, Nakarawa évoluait en Ecosse dans le club de Glasgow et signe son grand retour en France. Champion olympique à VII avec les Fidji à Rio en 2016, Nakarawa était retourné en Écosse début 2020 après avoir été licencié par le Racing 92 pour « abandon de poste. »