Camille Lopez qui était annoncé du côté de Biarritz à l’issue de la saison ne devrait finalement pas rejoindre la côte basque mais pourrait finalement s’installer sur la Rade. Le chemin inverse, entre Toulon et Clermont, pourrait être réaliser par Anthony Belleau.

Les demis d’ouverture affolent me marché des transferts du Top 14. Selon les informations de Midi Olympique, Camille Lopez qui s’était mis d’accord avec le BO pour la saison prochaine a changé d’avis. Le numéro 10 auvergnat veut toujours quitter Clermont, alors qu’il est en contrat jusqu’en 2023, et pourrait rebondir à Toulon et retrouver un certain Franck Azéma. Celui qui l’a entrainé pendant des années et l’a même fait venir à l’ASM tente de le récupérer pour la saison prochaine, surtout que le RCT pourrait perdre ses deux ouvreurs. Toujours selon le MIDOL, Anthony Belleau qui est en fin de contrat est en pourparlers avec Clermont alors que Louis Carbonel, qui est sous contrat jusqu’en 2024, est sur les tablettes de Montpellier qui est à la recherche d’un 10 pour remplacer Pollard qui quitte le club à l’issue de la saison. Donc Anthony Belleau pourrait être « échangé » contre Camille Lopez par Toulon qui pourrait également perdre son demi d’ouverture champion du monde U20… Affaire à suivre.