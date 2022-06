Bordeaux-Bègles stagne. 3e au classement du Top 14, le club aura connu des hauts, mais aussi des bas, comme cette défaite ce samedi face à Montpellier 19-10 en demi-finale du championnat. Le coach de l’équipe Christophe Urios a dressé un constat pour le moins honnête.

« Il y a une logique dans ce sport. Le meilleur a gagné aujourd’hui », a-t-il déclaré après la rencontre de ce samedi. « J’ai du mal à comprendre pourquoi on a été aussi peu pétillant. On était prêts, mais on n’a pas réussi à se mettre en place. Ils ont été meilleurs physiquement, meilleurs dans le rugby. Ils nous on fait déjouer. Quand tu veux être champion, tu ne peux pas avoir de trou d’air comme on a eu dans la saison, c’est pas possible. Il y aura des sujets à traiter. Pourquoi on a eu autant de blessures, pourquoi autant de rechutes, le leadership… Ca concerne le projet sportif. Il faut comprendre pour pas que ça se reproduise. Ca a été une saison longue et difficile. Mais j’ai beaucoup appris. Notamment sur mon métier et sur notre état d’esprit. Il va falloir repartir au combat ».