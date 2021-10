Le Stade Toulousain s’est imposé, 38-10, contre la Section Paloise lors de la sixième journée de TOP 14. Un succès qui permet au champion de France en titre de conserver la tête du championnat. Pour l’entraîneur, Ugo Mola, était plutôt satisfait de la prestations de ses joueurs.

Toulouse s’impose, 38-10, contre la Section Paloise et reste invaincu après six journées de championnat pour le plus grand bonheur de Ugo Mola, l’entraineur des Toulousains: « Notre première mi-temps n’est pas à la hauteur de ce que l’on est capable de faire. La deuxième n’est pas géniale mais au moins on a fait les choses dans l’ordre. Ce n’est pas un match à graver dans les mémoires du Stade Toulousain mais ce sont cinq points qui sont importants. »

De son côté, Anthony Jelonch, troisième ligne de Toulouse, n’était pas satisfait de la prestations de son équipe lors de la première période: « en première mi-temps on jetait les ballons, on faisait un peu n’importe quoi et c’est à cause de ça qu’on est derrière au score à la pause. On s’est dit qu’il fallait mettre les choses dans l’ordre en seconde et c’est une belle réaction. Cette première mi-temps c’est un avertissement et il faut retenir la deuxième mi-temps pour

la suite de la saison. »

AVEC AFP