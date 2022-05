Le demi de mêlée emblématique de Montpellier Benoît Paillaugue, qui avait fait savoir jeudi via un communiqué du MHR qu’il quitterait l’Hérault cet été, rejoindra Toulon pour deux saisons, a annoncé vendredi le RCT.

« Après 13 années passées au Montpellier Hérault Rugby, le demi de mêlée Benoît Paillaugue poursuivra sa carrière en Rouge et Noir dès la saison prochaine et ce jusqu’en 2024 », écrit le Rugby club toulonnais dans un communiqué. Paillaugue, âgé de 34 ans, évolue à Montpellier depuis 2009 et son arrivée en provenance d’Auch, alors en Pro D2. Pendant plus de treize saisons, ce demi de mêlée au petit gabarit (1,72 m, 74 kg) a disputé 270 matches avec le MHR, toutes compétitions confondues, et inscrit 1.327 points. Il compte à son palmarès deux titres en Challenge européen avec le MHR, en 2016 et en 2021.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la première journée de la saison 2021-2022 qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant plus de huit mois, il n’est revenu à la compétition que fin avril. Pour le manageur du RCT Franck Azéma, cité dans le communiqué du club varois, « Benoît dispose d’une très grande expérience en Top 14 : c’est un leader naturel, de par sa personnalité et son implication sur le terrain. Benoît est également polyvalent, il peut évoluer au poste de demi de mêlée, ainsi qu’à l’ouverture. Buteur, il dispose d’un profil très complet. »