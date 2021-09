L’international australien Scott Higginbotham, troisième ligne de Bordeaux-Bègles la saison dernière, met un terme à sa carrière à 35 ans, a-t-il annoncé sur son compte Instagram.

Higginbotham, 34 sélections avec l’Australie, avait rejoint l’UBB et le Top 14 en 2019 après avoir porté les couleurs des franchises austaliennes des Queensland Reds, des Melbourne Rebels ou bien du club japonais des NEC Green Rockets. En Gironde, il a disputé 35 rencontres en deux saisons de championnat, inscrivant neuf essais. Il a également atteint la demi-finale de la Coupe du monde 2011 avec les Wallabies, perdue 20 à 6 contre les All Blacks, futurs champions.

« Je savais en signant à l’UBB pour deux ans que ça m’emmènerait sans doute jusqu’à la fin de ma carrière. Je peux honnêtement dire que, quand j’ai quitté le terrain après la demi-finale de Top 14 en juin (perdue face à Toulouse 24-21, NDLR), il y avait plus de soulagement et de bonheur que de tristesse et de larmes… », a-t-il expliqué sur son compte, assurant avoir « adoré ma carrière, les équipes pour lesquelles j’ai joué, les expériences de vie, les amis de toujours et enfin, mais surtout, les bières… »