Julien Ory, capitaine du RC Toulon, s’est exprimé sur la défaite de son équipe face à Perpignan 12-9, ce samedi, lors de la 4e journée de Top 14. Pour lui, il s’agit d’une défaite logique.

« On a passé quasiment 80 minutes dans notre camp, c’est impossible de gagner un tel match. On savait que les Perpignanais mettraient beaucoup d’engagement et de combat.

On a su défendre notre ligne, mais pas renverser la vapeur. Tu ne peux pas gagner un match en faisant autant de fautes, en tombant autant de ballons. On a pourtant la cartouche pour gagner et on gâche un 4 contre 1. Il faut se servir de cette défaite pour travailler et rebondir. Un gros déplacement nous attend à Castres samedi prochain« .