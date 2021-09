Joueur du Stade Toulousain, Thomas Ramos a accepté de revenir en conférence de presse sur la belle victoire 41 à 10 de son équipe face au RC Toulon ce dimanche soir dans le cadre de la deuxième journée du championnat.

Même si le Stade Toulousain a écrasé son adversaire, le score ne reflète pas forcément toute cette domination car le RCT méritait mieux. « Oui c’est un score lourd pour eux car ils ont fait une très bonne première mi-temps, meilleure que nous très certainement. Mais finalement on a su se nourrir de deux erreurs adverses et d’un bon ballon porté pour rentrer en tête à la mi-temps et mener au score. En deuxième période on a montré un bien meilleur visage. Il faut continuer sur cette dynamique. » A expliqué Thomas Ramos après la rencontre.