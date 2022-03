Double-champion de France en titre, le Stade Toulousain va-t-il réaliser le triplé ? Les Rouge et Noir font encore cette année partie des grands favoris à leur succession mais qui pourraient les arrêter ?

On arrive aux 3/4 de la saison et l’Union Bordeaux-Bègles parait l’équipe la mieux armée pour contrer Toulouse. En effet, leader après toujours leader après 19 journées les hommes de Christophe Urios réussissent une excellente saison. Dans les autres favoris avant le début de saison, le Stade Rochelais et le Racing 92 étaient cités. Après un début de saison compliqué, les Franciliens sont revenus au premier plan et seront surement au rendez-vous des phases finales. Le Stade Rochelais en revanche est pour le moment 7e et devra se battre pour intégrer le Top 6. Alors qui sera champion de France ? A vos votes !