Mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain qui sera privé de son joueur et international français Romain Ntamack ce week-end pour disputer la finale du Top 14 face au Stade Rochelais.

Ouvreur international du XV de France, Ntamack ne disputera pas ce match décisif après avoir été victime d’une commotion samedi lors de la demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles. Une annonce confirmée par l’entraîneur adjoint du Stade Toulousain Laurent Thuéry. « Le forfait de Romain est acté. On aura du mal à avoir Romain Ntamack sur la feuille de match vendredi soir pour la finale. On ne prendra aucun risque avec sa santé et des finales, il en jouera d’autres. » Un coup dur pour le joueur, ainsi que son club alors que Romain Ntamack était de retour de blessure il y a peu. Malgré tout, l’entraîneur adjoint d’Ugo Mola reste serein et devrait compter sur Thomas Ramos pour le remplacer. « On a la chance d’avoir des joueurs polyvalents: nous avons cinq gars qui ont joué en 10 cette année. Thomas est une option sérieuse à ce poste. Mais il y en a d’autres. » A-t-il conclu, alors que le duel face à La Rochelle de jouera vendredi soir sur la pelouse du Stade de France.