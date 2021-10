Disputée sans les internationaux français retenus à Marcoussis pour préparer les tests d’automne, dont de nombreux Toulousains, la 9e journée du Top 14 marquera ce week-end le début d’une nouvelle ère à Toulon après le remplacement du manager Patrice Collazo par Franck Azéma.

Toulon, l’électrochoc?

Azéma a officiellement pris jeudi la barre d’un RCT à la dérive, avant-dernier du classement avec seulement deux succès en huit journées de championnat. L’ancien entraîneur emblématique de Clermont, sans banc depuis la fin de la

saison dernière, sera au stade Mayol samedi pour voir sa nouvelle équipe affronter Biarritz. Il pourra contempler l’ampleur du chantier devant lui sur la Rade, dans un environnement autrement plus tumultueux que celui qu’il a connu en Auvergne.

« C’était forcément des jours agités », a reconnu l’ouvreur varois Anthony Belleau. « Sans manquer de respect à Patrice (Collazo), il fallait repartir sur quelque chose de positif et trouver cet électrochoc ».

Onze êtres vous manquent



Le Stade toulousain a été bien inspiré de faire (quasiment) le plein jusqu’ici, avec sept victoires en huit matches. Car le champion en titre va rouler sur la réserve ces prochaines semaines pendant la fenêtre internationale. Il devra composer dimanche dans l’Arena du Racing 92 sans 11 de ses joueurs appelés en équipe de France pour les tests de novembre, dont ses deux premiers talonneurs, Julien Marchand et Peato Mauvaka. Le leader pourra en revanche compter sur son puissant deuxième ligne Iosefa Tekori, requalifié avec une semaine d’avance sur le terme initial de sa suspension, par la grâce d’un dispositif controversé. Son adversaire a quant à lui vu revenir en milieu de semaine trois joueurs de Marcoussis: le deuxième ligne Bernard Le Roux, le troisième ligne Ibrahim Diallo et l’ailier Donovan Taofifenua. Des renforts bienvenus, en plus du retour de blessure de l’ailier international Teddy Thomas, après la première défaite à domicile du club des Hauts-de-Seine la semaine dernière contre Montpellier (32-21).

La loi des séries

A l’affût d’un faux pas toulousain, Bordeaux-Bègles doit aussi se passer, pour les mêmes raisons, de son maître à jouer Matthieu Jalibert, qui a prolongé cette semaine jusqu’en 2025 son bail en Gironde. Solide deuxième grâce à une série en cours de cinq succès consécutif, l’UBB reçoit une équipe en forme ascendante, Clermont, victorieuse de ses deux

derniers matches. Comme l’ASM, La Rochelle et le Stade français vont mieux après avoir connu un retard à l’allumage.

Ces deux candidats au top 6 viseront la passe de quatre chez deux aspirants au maintien: le promu Perpignan, lanterne rouge, et Pau, rentré dans le rang après un bon début de saison. C’est aussi le cas de Brive, qui reste sur quatre revers de rang avant un déplacement délicat à Castres, forcément revanchard après sa déculottée toulousaine (41-0) du week-end dernier.

Montpellier et Lyon cherchent régularité

Montpellier a réalisé le gros coup de la dernière journée en allant s’imposer sur le terrain synthétique du Racing (32-21).

« Nous en avions vraiment besoin après avoir déjà trébuché deux fois à domicile », a déclaré à l’AFP l’ouvreur sud-africain du MHR Handré Pollard. « Gagner à l’extérieur contre une équipe comme le Racing est excellent pour la confiance ». « Il nous reste encore beaucoup de travail puisque nous ne sommes qu’à la huitième place, mais c’est un grand pas dans la bonne direction », a-t-il ajouté. L’adversaire des Montpelliérains, Lyon, alterne aussi le bon et le moins bon. Mais le LOU a montré, en étant la première équipe à faire tomber Toulouse cette saison, qu’il avait le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs.

