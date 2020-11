Le match entre Montpellier et Castres, comptant pour la 3e journée de Top 14 et déjà reporté une fois, a à nouveau été reprogrammé. En effet, la Ligue nationale de rugby s’est vue dans l’obligation de prendre cette décision « en raison de nouveaux cas positifs au sein de l’effectif » du MHR.

Initialement prévue en octobre, cette rencontre avait déjà été décalée une première fois au 20 novembre en raison de plusieurs cas positifs dans l’effectif du Castres Olympique. Cette fois-ci, c’est le club de Montpellier qui est touché de plein fouet par le coronavirus. Obligé d’annuler l’entraînement cette semaine, le club ne pourra pas non plus jouer face au CO ce cendredi.

Il s’agit du quatrième match reporté pour le MHR, actuel 11ème au classement.