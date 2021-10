Lyon, emmené par Baptiste Couilloud auteur d’un triplé, n’a fait qu’une bouchée du promu Biarritz (40-5), rentré dans le rang samedi en concédant une deuxième défaite consécutive à domicile, lors de la 6e journée de Top 14.

Le BO avait fait très bonne figure lors de ses trois premières rencontres à Aguiléra, avec des succès face à deux prétendants au Bouclier de Brennus, Bordeaux-Bègles et le Racing 92, et une résistance honorable devant le double

champion de France en titre et leader, Toulouse. Mais samedi le club basque, trop tendre, est tombé sur un Lou aux crocs acérés qui s’est imposé six essais à un, une victoire synonyme de bonus offensif. Battu à domicile le week-end dernier par l’UBB (15-20) et en quête de points, le XV lyonnais a mordu dans chaque action, mettant au supplice des

locaux sur le reculoir. La pénalité facile ratée par le demi d’ouverture Clément Doussain était vite effacée par deux essais transformés en coin du même dix. Deux réalisations copies conformes signées du puissant N.8 Patrick Sobela et du N.9 et capitaine Baptiste Couilloud. Mené de quatorze points, le BO s’est rebellé avant la mi-temps, à l’image

du jeune talonneur Clément Renaud qui s’est infiltré dans une forêt de jambes. Mais le buteur Brett Herron a manqué totalement la transformation excentrée et les Basques sont rentrés aux vestiaires avec un débours de onze unités

(5-14), mais en supériorité numérique après le carton jaune pour antijeu reçu par le pilier Hamza Kaabeche. Au retour des vestiaires, Biarritz s’est fait surprendre sur un contre de l’inévitable Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée international a obligé, d’un plaquage, Johnny Dyer à rendre le ballon. Deux passes et une course de 50 m plus loin, le capitaine lyonnais s’est affalé dans l’en-but (5-19). L’aîné des Couilloud, opposé à son petit frère Barnabé pour la première fois, a signé un triplé quelques minutes plus tard, après une feinte du regard sur Bastien Soury (5-26). La défaite a viré à la correction, quand Léo Berdeu, derrière une mêlée conquérante (5-33), puis Thibaut Regard après une interception (5-40), ont inscrit les 5e et 6e essais du LOU.

