Perpignan vient d’officialiser la prolongation du contrat de son troisième ligne samoan Genesis Mamea Lemalu.

Bonne nouvelle pour les Catalans. Alors que l’USAP devrait perdre à l’issue de la saison son arrière international Melvyn Jaminet en partance pour le Stade Toulousain, un homme fort de son paquet d’avant a prolongé. Perpignan vient d’annoncer sur son compte Twitter que Genesis Mamea Lemalu prolonge avec le club pour une saison supplémentaire et une en option. Le troisième ligne samoan est un des avants les plus utilisés par Patrick Arlettaz et son staff cette saison en Top 14. Il a disputé onze matchs sur douze possible cette saison.