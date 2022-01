C’est la mi-saison en Top 14. Après 13 journées, pour la plupart des équipes, c’est l’heure de faire le point en haut du classement.

Bordeaux-Bègles et Toulouse semblent au-dessus cette saison. Les hommes de Christophe Urios n’ont perdu que deux des treize matchs de championnat qu’ils ont disputé à La Rochelle (26-3) et à Biarritz en ouverture de la saison (27-15). Le Stade Toulousain de son côté a perdu quatre matchs cette saison et tous à l’extérieur chez des cadors du Top 14 : Clermont (16-13), UBB (17-7), Racing 92 (27-18) et Lyon (25-19). Derrière ce duo infernal se trouve Montpellier. Après une saison dernière très compliqué, le MHR est de retour sur le devant de la scène. Les Héraultais restent notamment sur six victoires consécutives en championnat. Le Top 6 est complété par le Castres Olympique, le Stade Rochelais et le LOU. Mais ces trois équipes sont suivis de près par l’ASM Clermont-Auvergne (7e, 33pts) et devront se méfier du retour attendu du Racing 92 (10e, 22pts).