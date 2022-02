Bernard Lemaitre, le président du RCT, a confirmé aujourd’hui en conférence de presse le départ de son demi d’ouverture à la fin de la saison.

« Louis va partir, c’est acté et on lui souhaite bonne chance » a déclaré Bernard Lemaitre. C’était une rumeur insistante ces derniers jours sur la Rade mais c’est donc désormais officiel l’enfant du club vit sa dernière saison en Rouge et Noir. L’international français va rejoindre le MHR. « Louis a 23 ans, il part pour trois saisons à Montpellier. Que fera-t-il quand il aura 26 ans, l’âge de la plénitude pour un joueur de rugby? S’il

revient au club, on sera très heureux. C’est un épisode fondamental pour lui et qu’il faut ramener à sa juste proportion pour le RCT, même si je comprends les réactions affectives », a ajouté le président du club varois. C’est une page qui se tourne à Toulon…