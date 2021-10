L’entraîneur de l’attaque du XV de France Laurent Labit et le consultant Vlok Cilliers se rendront à Toulouse et Bordeaux pour travailler le jeu au pied avec les internationaux, a confié le manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Les deux membres du staff seront ainsi dans le Sud-Ouest « jusqu’à ce week-end », selon le manager du XV de France, pour y travailler avec les ouvreurs toulousain Romain Ntamack et bordelais Matthieu Jalibert. Ntamack (22 ans, 20 sélections) et Jalibert (22 ans, 12 sélections) sont en concurrence pour le poste de N.10 des Bleus. Le Sud-Africain Cilliers, ancien demi d’ouverture devenu spécialiste du jeu au pied, a intégré le staff de l’équipe de France à l’arrivée de Fabien Galthié. Labit, ex-arrière de Castres et Béziers, a rejoint la FFR avant la Coupe du monde 2019, après avoir été entraîneur de Castres et du Racing 92.

