Lester Etien a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025.

Parisien depuis toujours, Lester Etien s’est imposé depuis quelques années comme un élément fort de la ligne de trois-quarts du Stade Français. Il cumule aujourd’hui déjà 57 feuilles de matchs pour 15 essais sous le maillot maillot rose. L’ailier de 26 ans a même été appelé en équipe de France par Fabien Galthié lors du tournoi des VI Nations 2020 mais il n’avait pas pu porter le maillot tricolore à cause d’une blessure. Cette saison il revenait également d’une rupture du tendon d’Achille qui l’a éloigné des terrains pendant 6 mois. Il a été titulaire pour la première fois face à Montpellier (27-31) le week-end dernier. Il a signé un retour fracassant en signant un doublé mais il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Il déclare sur le site du Stade Français : « Je suis chez moi, je suis Parisien, je suis forcément attaché à ce Club et j’ai envie d’y marquer mon empreinte et de gagner beaucoup de choses. C’est un objectif, on en a parlé avec la Direction, nous sommes sur la même longueur d’ondes. C’est pour ça que je prolonge sur la durée. Je suis Parisien dans la tête et dans le coeur donc tout va bien ».